Il corpo di Navalny esposto in chiesa, la folla lancia fiori sulla bara

Mosca, 1 mar. (askanews) - Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Aleksey Navalny a Mosca, nella zona sud dove viveva con la sua famiglia. Il corpo dell'oppositore di Putin è stato esposto durante la cerimonia, un corpo a lungo negato alla famiglia dopo la morte in circostanze non chiarite in una prigione in Siberia. La madre per giorni è andata in pellegrinaggio con gli avvocati all'obitorio per poterlo vedere e anche al momento della consegna per il funerale ci sono stati dei ritardi.

"Grazie per 26 anni di assoluta felicità - è il messaggio della moglie Yulia nel giorno dell'ultimo saluto - anche per gli ultimi tre anni di felicità. Per l'amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensato. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice per me e orgoglioso di me".

All'uscita la folla ha gettato fiori sulla bara che è stata poi portata al cimitero di Borisov dove è stata sepolta, sempre accompagnata da centinaia di persone.