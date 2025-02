Il convoglio con le bare dei quattro ostaggi arriva a Tel Aviv

Israele, 20 feb. (askanews) - Una fila di persone, con la bandiera di Israele in mano, ha atteso il passaggio del convoglio di veicoli che trasportava i corpi dei quattro ostaggi israeliani morti riconsegnati da Hamas alla Croce Rossa vicino al Kibbutz Kissufim, nel Sud di Israele.

Il convoglio ha poi proseguito fino all'Istituto Nazionale Forense Abu Kabir di Tel Aviv dove i corpi saranno sottoposti ad autopsia per consentirne l'identificazione. Una folla silenziosa, sempre con le bandiere in mano, era anche lì ad attendere il passaggio per commemorare le quattro vittime.

I corpi restituiti da Hamas sono quelli di Shiri Bibas e dei suoi due figli Kfir e Ariel, di nove mesi e 4 anni, e di Oded Lifshitz.