Il Clavigero vaticano finisce nel presepe napoletano

Roma, 15 dic. (askanews) - Il clavigero vaticano, Gianni Crea, il custode del mazzo di chiavi più prezioso del mondo (quasi 3mila dei Musei Vaticani compresa quella storica della Cappella Sistina), finisce nel presepe napoletano. E' stata infatti esposta la statutina che lo raffigura con il mazzo di chiavi in mano, nella bottega Ferrigno, sulla storica via di San Gregorio Armeno, a Napoli. La statuina, rigorosamente a fianco del Papa, campeggia tra la Regina Elisabetta, Maurizio Costanzo, e tanti altri vip. Sarà in vendita da gennaio.