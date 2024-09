Il Circolo dei lettori ha 18 anni: crisalide verso la metamorfosi

Torino, 11 set. (askanews) - "Riparte la stagione alla Fondazione Circolo dei Lettori e sarà una stagione davvero particolare con innanzitutto due grandi anniversari. Il primo è il ventennale di Torino Spiritualità che è un festival per riflettere, ragionare, ridere, piangere e raccontarsi tutti insieme. E poi abbiamo i 18 anni della Fondazione Circolo dei lettori, diventiamo maggiorenni e quindi la nostra immagine, il nostro racconto parte dalla crisalide, questa cosa che non è più bruco ma non è ancora far falla, una fase di passaggio che poi è il momento più straordinario della vita, quello che più si rimpiange, si ricorda e che in qualche modo ci porta verso una metamorfosi, una trasformazione profonda. Noi vogliamo raccontare come la vita è cambiamento, come ci si trasforma giorno per giorno attraverso incontri con grandi autori stranieri e italiani, cicli che ci danno uno sguardo sull'attività, i nostri gruppi di lettura e tanto altro compreso a una grande festa per il nostro 18esimo. L'invito a tutte e a tutti di venire a trovarci, seguirci e farsi raccontare da noi". Così Elena Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori, ha presentato la nuova stagione, tra Torino, Novara e Verbania.