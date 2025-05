Il calcio femminile cresce, e le figurine lo celebrano

Milano, 28 mag. (askanews) - Il movimento calcistico femminile cresce sempre di più e acquista a mano a mano maggiore visibilità. A riprova di una tendenza sempre più diffusa anche le figurine: Topps ha lanciato l'album Women's Euros 2025, che con 308 stickers accompagna il campionato europeo che si terrà in Svizzera dal 2 luglio.

Per festeggiare la collezione è stato anche organizzato a Milano un evento dedicato al racconto del calcio femminile per analizzarne l'evoluzione in Italia e in Europa, anche in relazione alle figurine collezionabili. Sono intervenute Regina Baresi, ex attaccante e capitana dell'Inter Women, oggi opinionista e commentatrice sportiva, Donata Columbro, data journalist, e Agnese Nespoli, content creator e digital storyteller.

Tra racconti di vita e di campo, prospettive di genere e desiderio di continuare sulla strada di una sempre maggiore parità, è emerso anche che il collezionismo - soprattutto quello sportivo - è un fenomeno in forte espansione, tanto che, secondo una recente indagine condotta su oltre 2mila studenti, appassiona ben il 18% delle ragazze.