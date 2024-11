Il bitcoin a livelli record con la vittoria di Donald Trump

Milano, 6 nov. (askanews) - "Faremo dell'America la capitale cripto del mondo", aveva detto Donald Trump in campagna elettorale. E grazie alla sua vittoria nella corsa alla Casa Bianca, il Bitcoin ha toccato un livello record oltre la soglia dei 75mila dollari, superando il precedente massimo storico di marzo.

Un effetto positivo trainato dalla prospettiva, con la nuova amministrazione Usa guidata da Trump, di un allentamento normativo sulle criptovalute .

Il tycoon newyorchese si è sempre proposto come un paladino delle criptovalute in contrasto con l'amministrazione Biden, che era favorevole ad una rigida regolamentazione del settore. Il futuro presidente spinge per investimenti alternativi, come il bitcoin, e di recente ha anche creato una piattaforma dedicata alle valute digitali: World Liberty Financial che offre servizi di finanza decentralizzata.