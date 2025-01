Il bastone per non vedenti che usa l'intelligenza artificiale

Milano, 29 gen. (askanews) - Un bastone per non vedenti che guida, informa e aiuta grazie all'intelligenza artificiale. Si chiama "Smart Cane 2", è alla sua seconda versione ed è stato creato dall'azienda britannica WeWalk. Grazie ai sensori avverte degli ostacoli con vibrazioni o suoni, si può connettere al cellulare via bluetooth, diventare un navigatore ed è dotato di un assistente vocale: ha dunque un microfono a cui ci si può rivolgere per chiedere indicazioni o informazioni.

"La tecnologia è basata sulla esperienza diretta - spiegano da WeWalk - uno dei nostri cofondatori è cieco, così come l'innovation manager e il product manager". Il bastone dà anche informazioni in tempo reale su punti di interesse della zona in cui si sta camminando, orari dei mezzi pubblici e posizione delle fermate.