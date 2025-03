Il 2025 degli orologi secondo Swatch: colore e leggerezza

Milano, 19 mar. (askanews) - Il 2025 dell'orologeria è iniziato con segnali positivi e all'insegna di una ricerca di spensieratezza, forse legata - e vale un po' per tutto il comparto degli accessori - al periodo complicato che si vive a livello internazionale. Carlo Giordanetti, CEO dello Swatch Art Peace Hotel di Shanghai, ci ha parlato di tendenze e collezioni dall'osservatorio del gruppo svizzero.

"Una parola che accomuna tante cose che succedono è colore, il che ovviamente per Swatch risuona molto bene, vibra molto bene, tant'è che noi abbiamo iniziato l'anno proprio con una collezione di vibrazioni di colore, di nuance, e di energia molto positiva, quindi questi primi modelli del 2025 volevano essere una specie di botta di energia, di ottimismo, di positività, anche molto razionali in fondo".

Il tema del portare una ventata più fresca e di puntare sulle energie positive è uno dei punti cardine intorno ai quali Swatch continua a lavorare. E dopo i modelli Essentials è arrivata la collezione Blossom Time, incentrata sul tema dei fiori. "Con la seconda collezione - ha aggiunto Giordanetti - siamo entrati invece nel mondo della natura in maniera più diretta attraverso la storia di quattro di quattro specie di fiori: la gerbera, la magnolia, la camelia e il croco che ovviamente attraverso il colore, ma anche attraverso il loro significato, sono espressioni di culture diverse, di sentimenti molto simili, ma con delle sfumature diverse. Questa cosa del fiore ci piace molto perché eh intanto è un tema in fondo caro a Swatch. Abbiamo riguardato la storia del marchio, abbiamo sempre avuto successo quando abbiamo abbiamo voluto in qualche modo raccontare o celebrare il fiore e poi perché è un'altra volta un modo di di essere positivi, di raccontare qualche cosa di positivo".

La sensazione è che, non solo nel mondo degli orologi, ma nella più vasta idea di moda, ci sia voglia di evasione, e perfino di ribaltare qualche regola. E farlo con gli accessori, per loro natura più "leggeri", può essere anche più facile.