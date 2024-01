Il 2024 del turismo francese: un'offerta oltre le Olimpiadi

Milano, 25 gen. (askanews) - Nell'anno delle Olimpiadi di Parigi, la Francia rilancia ulteriormente la propria offerta turistica a tutto tondo e la relazione con i viaggiatori italiani. Ha fatto tappa a Milano il Mediatour 2024, organizzato da Atout France, l'Agenzia per lo Sviluppo del turismo francese, che ha ha visto la presenza di molti operatori locali per raccontare le varie regioni e le varie specificità.

"Il 2024 è un anno pieno di sfide - ha detto ad askanews Frédéric Meyer, direttore di Atout France in Italia - un anno competitivo, con tanti eventi sullo sport: abbiamo anche la grande partenza del Tour de France che avverrà in Italia a giugno, da Firenze a Cesenatico, Rimini, Bologna e poi Torino prima di tornare in Francia. Ci sarà una bellissima atmosfera per i visitatori internazionali: il 2023 è stato un anno eccezionale per il turismo francese, siamo stati vicini ai 100 milioni di presenze internazionali nel nostro Paese l'anno scorso e il mercato italiano è un mercato eccezionale, con otto milioni di turisti in Francia l'anno scorso".

Parigi e i Giochi olimpici sono ovviamente il punto di partenza, il grande catalizzatore, ma la forza dell'offerta francese, che storicamente punta sulla valorizzazione di ogni ricchezza del suo territorio, sta proprio nel diversificare e nell'allargare le prospettive.

"Questa sera abbiamo 39 partecipanti francesi per il nostro Mediatour 2024 - ha aggiunto Meyer -. Questo è già un grande risultato per noi e l'Italia è una priorità per il turismo francese, essendo il nostro quarto mercato per importanza e stasera abbiamo un esempio di tutta la ricchezza dell'offerta della Francia".

Un'offerta che contempla le città d'arte, i siti storici, le montagne, ma anche le spiagge mediterranee e oceaniche, l'enogastronomia e i percorsi nella natura.