Il 2023 di Land of Fashion Villages

Milano, 19 dic. (askanews) - Termina l'anno ed è tempo di tirare le somme per Land of Fashion Villages. Il 2023 si è rivelato un periodo più che positivo per il secondo gruppo in Italia in ambito retail. Di questo e molto altro ha parlato la CEO di Lando of Fashion Villages Benedetta Conticelli:

"Il 2023 è stato un anno positivo per noi, abbiamo chiuso questo anno in doppia cifra con un 10% in più rispetto lo scorso anno, ed un 10% in più di fatturato rispetto al 2019. Anche i nostri visitatori hanno visto una crescita di oltre il 6% rispetto al 2022. Per noi è importante garantire un'offerta diversa al nostro cliente e ovviamente crescere. Dal momento che il retail è in continua trasformazione è importante che i nostri centri offrano sempre di più in termini di negozi, offerta e prodotti. Dopo il grande boom dell'online abbiamo scoperto che le persone amano tornare nei negozi, apprezzano il retail fisico e l'esperienza dell'acquisto. I nostri villaggi sono in grado di creare ambienti piacevoli, grazie a delle strutture molto curate e c'è un'elevata qualità. Offriamo ai clienti la piacevolezza del contesto. La nostra grande forza è essere partner del territorio che ci accoglie, abbiamo la fortuna di essere in 5 territori bellissimi e unici e sono sicuramente la nostra forza. Il 2024 sarà consolidamento e perfezionare ciò che facciamo".

Celebrare le conquiste dell'anno che volge al termine, ma con uno sguardo verso il 2024: Land of Fashion Villages è pronta per nuove sfide