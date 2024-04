Iginio Straffi: con reboot Winx vogliamo conquistare bambine di oggi

Siracusa, 13 apr. (askanews) - Iginio Straffi, fondatore e presidente Rainbow e Colorado Film, a margine degli Stati Generali del Cinema a Siracusa ha parlato delle nuove produzioni in arrivo, tra cui il reboot delle Winx, per far appassionare alla saga delle fatine anche le nuove generazioni.

"Arrivano tante novità, la primissima è una serie che si intitola 'Mermaid Magic' che uscirà in tutto il mondo su Netflix - ha raccontato - una serie ad alta qualità, molto innovativa, un po' sulla falsa riga del genere per ragazzine alla Winx; poi i Gormiti per i maschietti che abbiamo rilanciato con una serie live action, con tanti effetti speciali, animazione in cgi, uno sforzo produttivo enorme in Italia, una serie come se ne fanno poche nel mondo; inoltre il grande ritorno della serie animata delle Winx, dopo il successo della serie live action, in cui vogliamo raccontare con una nuovo linguaggio e una tecnica diversa la genesi del Wine Club: sarà un Winx reboot, vogliamo che le bambine di oggi si innamorino come hanno fatto quelle di 20 anni fa, visto che ricorrono i 20 anni delle Winx, vogliamo che oggi possano vivere questa stessa magia, scoprire come Bloom abbia fatto a scoprire i propri poteri e come le altre a formare il Club e a diventare questo mito".