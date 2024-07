IA, Loiero: ddl per aumento qualità servizi e quadro trasparenza

Roma, 9 lug. (askanews) - Incremento dell'efficienza, riduzione dei tempi, aumento della qualità del servizio in un quadro di trasparenza: indirizzi d'utilizzo anche per la Pubblica Amministrazione nel disegno di legge sull'Intelligenza Artificiale ora in esame al Senato. Ne ha parlato Renato Loiero, Consigliere Economico Presidenza del Consiglio dei Ministri, a margine della presentazione del Manifesto "Innovation&Communities", promosso da Q8 Italia e realizzato con il contributo scientifico di SDA Bocconi. L'obiettivo del Manifesto è indicare il percorso attraverso cui le tecnologie potranno rispondere tempestivamente ai fabbisogni della società e delle aziende proponendo soluzioni diverse, originali, innovative, che siano il risultato responsabile e consapevole di un processo collaborativo, ecosistemico.