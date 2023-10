I Viaggi del Cuore, in Turchia alla scoperta della Cappadocia

Roma, 31 ott. (askanews) - I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 05 novembre alle 08.50 su Canale5 porterà i telespettatori in Cappadocia aprendo così la XVI° edizione del programma con un viaggio in Turchia. Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia.

Il primo viaggio sarà in Turchia, "Terra Santa della Chiesa primitiva", dove il cristianesimo si è diffuso fin dalla predicazione dei primi apostoli, e in particolare dell'apostolo Paolo, originario di una città turca Tarso, nella terra dove si sono tenuti i primi sette Concili ecumenici della Chiesa e dove Maria, la madre di Gesù, visse gli ultimi anni della sua vita con l'apostolo Giovanni. Gli Atti degli Apostoli 11,26 ci dicono anche che i discepoli di Cristo furono chiamati per la prima volta 'cristiani' proprio in Turchia, ad Antiochia.

Il focus di questa straordinaria puntata porterà i telespettatori nel cuore della penisola anatolica, nella zona tra Avanos, Urgup e Nevsehir, l'antica Nisso, in una delle regioni più belle e suggestive della Turchia: la Cappadocia, citata nella Prima Lettera di San Pietro. Questo territorio è la terra di alcuni dei primi "Padri della Chiesa", detti "i padri Cappadoci": Basilio Magno, Gregorio di Nissa e Gregorio Nazianzeno.

La Cappadocia è stata abitata fin dall'età della pietra: Assiri, Ittiti, Persiani lasciarono la loro impronta culturale, così come gli elleni e i romani. Qui i primi cristiani, sulle orme di San Paolo, hanno professato la loro fede di nascosto per sfuggire alle persecuzioni e hanno pagato con la vita la libertà di culto. Ma la Cappadocia è soprattutto uno spettacolo della natura, con gli splendidi Camini delle fate, suggestive formazioni laviche coniche, che creano panorami unici e non a caso è conosciuta per le mongolfiere che sono uno dei mezzi per ammirarne al meglio la bellezza.

Principale testimonianza dei Camini delle fate è il museo all'aperto di G reme, entrato a far parte del Patrimonio mondiale dell'Unesco nel 1985, dove natura e mano dell'uomo hanno creato scenari mozzafiato che si sono conservati fino ai nostri giorni.

Grazie all'Ambasciata di T rkiye - Ufficio Cultura e Informazioni e TGA - T rkiye Tourism Pro otion and Devolopmemt Agency tante guide ed esperti supporteranno il conduttore. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice dell'Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio e gli autori di Edizioni San Paolo, come Guido Mocellin, per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione di diverse realtà dell'India, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; regista Matteo Ricca. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l'Evangelizzazione.