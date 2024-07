I Ricchi e Poveri conquistano la Spagna con "Pero no toda la vida"

Madrid, 11 lug. (askanews) - Amatissimi e seguiti in tutto il mondo, i Ricchi e Poveri celebrano il meraviglioso successo della hit "Ma non tutta la vita" (DM Produzioni su licenza Carosello Records) con una versione inedita in lingua spagnola del brano: "Pero no toda la vida", in uscita il 12 luglio, presentata per la prima volta il 5 luglio a Madrid durante le celebrazioni del Pride di Madrid (MADO24 - Madrid Orgullo) e in anteprima su TikTok a partire da sabato 6 luglio, il giorno dopo la loro esibizione spagnola. Proprio su questa piattaforma i Ricchi e Poveri hanno conquistato un pubblico sempre più giovane e ampio, ottenendo risultati sorprendenti con oltre 360.000 creazioni e 670.000.000 di views con la sola canzone presentata all'ultimo Festival di Sanremo. Un vero e proprio fenomeno cult attestato dagli oltre 50 milioni di ascolti nel solo territorio italiano.

La loro musica dispensa brio, giocosità e messaggi d'amore universali, capaci di intercettare la contemporaneità, come nel singolo estivo "Aria", fiaba moderna nella quale non solo "la regina batte il re" ma rivendica la sua libertà nella fluidità dell'aria e dei rapporti tanto da essere divenuta nel tempo la colonna sonora di una delle comunità più colorate di sempre. Dopo l'ovazione ricevuta al Milano Pride e l'apertura del Padova Pride Village Virgo, Angelo e Angela hanno partecipato con una loro performance a uno dei Pride più significativi e apprezzati di tutto il mondo, con il coinvolgimento e l'entusiasmo del pubblico che ha riempito Plaza de Espana a Madrid.

L'accoglienza calorosa testimonia il grande amore del pubblico spagnolo e della comunità LGBTQ+ nei confronti dei Ricchi e Poveri che per l'occasione hanno presentato in anteprima "Pero no toda la vida", versione spagnola inedita della loro hit sanremese (scritta da Edwyn Clark Roberts, Cheope e Stefano Marletta), adattata da Mila Ortiz.