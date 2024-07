I Minions di "Cattivissimo me 4" pronti a sfidare "Inside Out 2"

Roma, 12 lug. (askanews) - Riusciranno i pasticcioni Minions di "Cattivissimo me 4" a scalzare dal trono le emozioni di "Inside Out 2"? In quest'estate 2024 sono proprio i film d'animazione, infatti, che si contendono incassi e primati. Mentre "Inside out 2" di Disney Pixar è arrivato in tre settimane a un incasso di ben 40 milioni in Italia e un totale 1,3 miliardi di dollari nel mondo, il 21 agosto arriva nei cinema il quarto "Cattivissimo me", con un'anteprima il 7. La saga Illumination finora ha raggiunto il record per un produzione del genere di 4.6 miliardi di dollari di incasso.

Protagonista di "Cattivissimo me 4", diretto da Chris Renaud, è naturalmente Gru, supercattivo trasformatosi in un agente della Lega Anti Cattivi. Questa volta deve affrontare un nuovo nemico, Maxime Le Mal, che costringe il protagonista a mettersi in fuga con la moglie e i figli, e ad assumere una nuova identità. A doppiare Gru è sempre, naturalmente, Max Giusti, mentre Stefano Accorsi è Maxime Le Mal e Carolina Benvenga dà la voce a Lucy.

"Siccome io mi calo tantissimo nel personaggio quando faccio Gru e vivo la storia volevo dire semplicemente, lo faccio pubblicamente, che sei tornato da me, ho visto grossi traumi e li ho vissuti in quei giorni in cui ho doppiato il film" ha ironizzato Giusti, che poi ha affermato: "Sicuramente la contemporaneità è il fatto che comunque a ogni papà, anche quello più tranquillo, non gli toccare i figli perché poi i 5 minuti gli vengono".