Milano, 10 lug. (askanews) - Nelle immagini il salvataggio di 87 persone in mare soccorse da Geo Barents. Una operazione difficile perché i migranti a bordo, fra cui molti bambini, si sono gettati in acqua quando hanno visto avvicinarsi una imbarcazione della Stability support apparatus libica per non rischiare di dover tornare in Libia.