I londinesi pazzi per il coloratissimo Carnevale di Notting Hill

Londra, 26 ago. (askanews) - Migliaia di persone, turisti ma soprattutto londinesi, scendono in piazza a West London per l'annuale Carnevale di Notting Hill. È considerato l'evento di chiusura più importante della stagione estiva della capitale britannica. Dal 1964 la comunità caraibica di Londra celebra la propria cultura e le proprie tradizioni con questa grande festa, che per un weekend riempie le strade di musica dal vivo, dal reggae alla salsa, con dj, afterparties, carri, sfilate e specialità gastronomiche.

"Prima era più che altro basato sui Caraibi. Ora ci sono i Caraibi, il Sud America, l'Asia, l'India, tutti sono qui e questo rende tutto ancora più bello, tutti escono per divertirsi", dice un partecipante.