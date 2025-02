I leader mondiali a Kiev per i tre anni dell'invasione russa

Kiev, 24 feb. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno accolto i leader e i rappresentanti mondiali a Kiev per commemorare il terzo anniversario dell'invasione russa su vasta scala. I presenti hanno reso omaggio ai soldati uccisi in guerra, deponendo candele in un memoriale nel centro di Kiev. Dopo l'arrivo dei leader, le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare in città, a causa della minaccia di un attacco missilistico russo. Tra i leader presenti, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e il leader canadese Justin Trudeau (ma non il francese Emmanuel Macron che oggi è a Washington per colloqui, presumibilmente tesi, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump).