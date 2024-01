I funerali del numero due di Hamas, Saleh al-Aruri a Beirut

Beirut, 4 gen. (askanews) - Funerali a Beirut per il numero due di Hamas, Saleh al-Aruri, ucciso in un attacco con un drone nella capitale libanese. Le persone hanno messo un mitra sulla bara durante il corteo funebre. Saleh al-Aruri e altri sei funzionari e dirigenti di Hamas sono stati uccisi in un attacco attribuito a Israele che ha preso di mira martedì sera gli uffici del movimento islamista nella roccaforte del potente Hezbollah filo-iraniano. Numerosi esponenti di Hamas in esilio si sono rifugiati in Libano, sotto la protezione di Hezbollah. Il capo di Hamas Ismail Haniyeh ha detto che il suo gruppo militante palestinese "non sarà mai sconfitto".