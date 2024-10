I dipendendti Elanco aderiscono al Global Day of Purpose 2024

Bologna, 8 ott. (askanews) - Migliorare la vita degli animali, delle persone e del pianeta non solo attraverso attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, ma anche e soprattutto promuovendo un concetto di impresa autenticamente sostenibile, capace di sostenere le comunità in cui opera. Un progetto che Elanco, azienda che opera nel mercato della salute degli animali da allevamento e domestici, ha portato avanti il 3 e 4 ottobre.

"Tutti gli anni, almeno due giorni all'anno, dedichiamo il nostro lavoro ad opere di volontariato - spiega Mario Andreoli, general manager di Elanco -. Quindi è aperto a tutti i dipendenti Elanco. Oggi e domani più del 60% dei nostri dipendenti aderiscono a diverse attività di volontariato. Oggi siamo qui a Bologna in collaborazione con Rice Against Hunger e stiamo impacchettando prodotti alimentari per le persone che ne hanno bisogno".

Sono 19 in tutt'Italia gli eventi a favore di canili e gattili municipali, dell'Associazione Ylenia, degli Amici Speciali APS con Mastri Biscottai, e poi gli Empori della Solidarietà promossi da Caritas Ambrosiana e alcune sedi territoriali di Banco Alimentare.

"Il Global Day of Purpose di Elanco - ricorda Ilaria Marchesini, informatrice scientifica Elanco - è un'opportunità di fare del volontariato, è un momento in cui noi ci fermiamo dal nostro lavoro quotidiano e facciamo qualcosa di diverso e riflettiamo anche sulle realtà non così fortunate come le nostre. Sono contenta che sia l'azienda a invitarmi a farlo retribuendomi per le ore che do indietro come attività di volontariato".

In contemporanea l'azienda promuove il principio di vita più sano e di rispetto dell'ambiente con il FantaElanco, una gara di solidarietà attraverso corse e camminate con i propri animali domestici e attraverso la raccolta di rifiuti urbani. Altre iniziative si svolgono in tutto il mondo.

"Oggi - dice Juan Pascual, Vicepresidente Elanco Francia, Italia e Iberia - abbiamo tantissime attività in Indonesia, in Brasile, in Italia, in Spagna, in tutto il mondo. Per ogni ora fatta in questo servizio Elanco donerà 5 dollari per persona per poi donarli a diverse ONG di aiuto agli animali".

Nel 2023, quasi 2.700 dipendenti volontari hanno contribuito per oltre 23.600 ore a cause benefiche in tutto il mondo, quasi il doppio rispetto al 2022. Un impegno che rappresenta un valore stimabile in circa 790.000 dollari.

"Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra - racconta Maria Grazia Ceccacci, informatrice scientifica Elanco - e per me è stata anche un'occasione, in questa giornata del Healthy Purpose, di contribuire a un'iniziativa a cui l'azienda tiene molto e noi con lei e di rivedere anche dei colleghi con cui non mi incontro molto spesso perché ovviamente siamo tutti dislocati in sedi molto lontane. Quindi oggi è stata anche un'occasione di fare un po' di team building".