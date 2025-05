I David delle donne, trionfano Delpero, Vicario e Tecla Insolia

Roma, 8 mag. (askanews) - Le donne si prendono la scena: alla 70esima edizione dei premi David di Donatello, infatti, trionfano le protagoniste del nostro cinema. Maura Delpero, regista di "Vermiglio", vince il premio per il miglior film e la migliore regia. La sua opera, che era già stata candidata all'Oscar per l'Italia, ottiene anche i premi per la migliore sceneggiatura originale, il miglior produttore, il casting, l'autore della fotografia e il suono.

Un'altra protagonista della serata è stata a sorpresa l'esordiente Margherita Vicario, con il suo "Gloria!". L'attrice e cantautrice ha infatti vinto i David per il miglior esordio alla regia, miglior compositore e miglior canzone originale. Maggiori riconoscimenti poteva avere "L'arte della gioia", la serie Sky diretta da Valeria Golino uscita anche in sala. L'opera di Valeria Golino trionfa comunque grazie alle sue attrici: la miglior protagonista, Tecla Insolia e la migliore non protagonista, Valeria Bruni Tedeschi, oltre alla miglior sceneggiatura non originale, scritta da Golino con Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo.

Un'altra donna, Francesca Manocchi, ha ottenuto il David per il miglior documentario, "Lirica Ucraina". La giornalista ha ricordato la sofferenza delle vittime delle guerre oggi in corso, e durante la serata sono stati molti i premiati che hanno speso parole in sostegno della popolazione di Gaza. Lo ha fatto naturalmente anche Elio Germano, che ha vinto il suo quinto David di Donatello come miglior attore protagonista per "Berlinguer - La grande ambizione" di Andrea Segre, film che ha ottenuto anche il riconoscimento per il miglior montaggio, a Jacopo Quadri. Migliore attore non protagonista quest'anno è Francesco Di Leva per "Familia" di Francesco Costabile.

Quattro premi ha ottenuto il film di Gianluca Jodice "Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta", coproduzione italo-francese: statuette per la migliore scenografia, i costumi, il trucco, l'acconciatura. "Napoli - New York" di Gabriele Salvatores ha vinto il David Giovani e il premio per i migliori effetti visivi, e "Diamanti" di Ferzan Ozpetek il David dello spettatore.