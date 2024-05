New York, 21 mag. (askanews) - Red carpet per cani fashion, all'AKC Museum of the Dog di New York è andato in scena il "Pet Gala", la sfilata per cani alla moda, insieme ai loro padroni hanno sfoggiato loro abiti ispirati ai look del Met Gala 2024 di celebrità come Bad Bunny, Gigi Hadid e Shakira, ricreati appositamente per loro dallo stilista Anthony Rubio.