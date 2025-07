I 50 anni di Gardaland, "Prima attrazione turistica per fatturato"

Peschiera del Garda, 17 lug. (askanews) - In 50 anni di apertura, anniversario che cade il 19 luglio 2025, Gardaland ha accolto circa 100 milioni di visitatori e, nel corso del tempo, ha guadagnato notorietà e si è evoluto insieme alla società. Oggi, a dimostrazione di quanto sia stata significativa questa evoluzione, è il capofila italiano di una serie di parchi attrazione e divertimenti che svolgono un ruolo sempre più centrale anche nell'economia del turismo. "Noi - ha detto ad askanews Stefano Cigarini, amministratore delegato di Gardaland Resort - siamo la prima attrazione turistica italiana per fatturato, sopra il Colosseo, sopra i Musei Vaticani, sopra gli scavi di Pompei. Siamo un driver di visite per il territorio, pensate che oltre 3.500 alberghi, bed and breakfast, esercizi commerciali generano e tarano la loro stagione in base all'apertura di Gardaland".

Forse questi dati sono quelli che permettono di capire meglio di cosa si sta parlando, ossia di un fenomeno sempre più diffuso a livello globale che guarda alla domanda di intrattenimento come una delle più forti, che oggi viene da tutte le fasce di età, e in particolare coinvolge sempre di più anche gli ultra sessantenni. "Sfatiamo un mito - ha aggiunto l'ad - ovvero che i parchi di divertimento siano un luogo per bambini. I parchi di divertimento sono un luogo per tutti e per tutti da fruire insieme. Qua si viene con gli amici, con la famiglia, con la fidanzata, perché sono esperienze con divise sociali. Gardaland è un parco da tante prime volte: è stato uno dei primi parchi italiani, uno dei primi parchi europei fondati su un'idea innovativa già allora che si è evoluta in 50 anni con nuove attrazioni, esperienze, montagne russe, grandi dark ride, attrazioni acquatiche e un mondo che si è costruito intorno. Alle nostre spalle c'è l'albero di Prezzemolo, la mascotte che in 50 anni anche lei si è evoluta. Oggi siamo un resort completo, che ospita visitatori di tutti tipi, di tutte le età".

Dalle prime attrazioni del 1975, come l'assalto al treno oppure le canoe che attraversavano la giungla, si è arrivati alla dimensione di spettacolo e di entertainment di oggi, con le app e gli hotel a tema, il parco acquatico in collaborazione con Lego e il Sea Life. In costante relazione con i protagonisti dell'immaginario collettivo. Ma come si immagina un parco divertimenti? "Oggi - ha concluso Stefano Cigarini - si progettano immaginando storie, situazioni, eventi grandi, grandi caratteri internazionali. Gardaland per esempio, oltre a Prezzemolo, ospita da Peppa Pig a Jumanji, dai mondi di Fuga ad Atlantide ai mondi di Wolf Legend e quindi ogni pezzo di camminata è un pezzo di esperienza che si aggiunge a una giornata magica nel parco".

A dimostrazione della portata globale del discorso sui parchi divertimento oggi Gardaland è parte di Merlin Entertainments, colosso presente in 20 Paesi che ogni anno accoglie più di 62 milioni di visitatori.