I 30 anni di Playstation: una rivoluzione per Sony e i videogiochi

Milano, 29 nov. (askanews) - Era il 3 dicembre del 1994 quando la comparsa sugli scaffali di Tokyo della prima Playstation cambiò per sempre il futuro di Sony e la storia dei videogiochi. In questi 30 anni sono state vendute oltre 102 milioni di console, ormai arrivate alla quinta generazione, contribuendo negli anni a lanciare alcuni dei franchise più amati di sempre nel mondo dei videogame. "Tekken", "Resident Evil" e "Silent Hill", "Metal Gear Solid", alcuni dei titoli protagonisti nei primi anni.

"Quando ho scoperto questa console, si trattava di una rivoluzione, il 3D in tempo reale - racconta Cyril 2.0, youtuber e collezionista di console - Era già iniziata con altri, ma l'esperienza non era affatto fluida come quella che si poteva scoprire con la console Sony".

Una delle chiavi del suo successo per Playstation è stata la scelta di puntare su un pubblico differente: i videogiochi non andavano più derubricati a divertimento per bambini, ma diventavano intrattenimento per adulti.

"La console ha raggiunto un pubblico molto più ampio grazie ai loro contenuti che erano indirizzati sia ai bambini che agli adulti - dice Delegnia, streamer - di conseguenza hanno aperto il mercato dei videogiochi al grande pubblico e, in questo senso, è stata una vera rivoluzione".