I 100 anni di Disney nel cortometraggio Once Upon a Studio

Milano, 16 ott. (askanews) - Buon compleanno Disney. Non c'è modo migliore per festeggiare la ricorrenza che con Once Upon a Studio, il nuovo cortometraggio originale Walt Disney Animation Studios che debutta il 16 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+.

In Once Upon a Studio, gli amatissimi personaggi dei Walt Disney Animation Studios si ritrovano in una divertente ed emozionante reunion, per realizzare una spettacolare foto di gruppo in occasione del 100esimo anniversario Disney. Con 543 personaggi da oltre 85 lungometraggi e corti Disney, Once Upon a Studio accoglie eroi e antagonisti, principi e principesse, aiutanti e stregoni - in un nuovo stile che unisce animazione tradizionale e computer grafica - per celebrare 10 decenni di storytelling, talento e successi tecnologici.

Once Upon a Studio è scritto e diretto da Dan Abraham e Trent Correy e prodotto da Yvett Merino e Bradford Simonsen. Questo il trailer ufficiale.