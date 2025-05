Hiop con Contact Italia: impiantistica industriale più efficiente con i dati

Milano, 19 mag. (askanews) - Fornire alle aziende una tecnologia potente e scalabile per dare valore ai propri dati. Questo è l'obiettivo di Hiop, startup deeptech con una piattaforma che consente di semplificare la creazione di infrastrutture dati, abilitando analisi avanzate e applicazioni di intelligenza artificiale. La tecnologia Hiop è stata messa a disposizione anche di Contact Italia, azienda parte del Gruppo Eredi Maggi, specializzata nella progettazione di componenti per la distribuzione e la connessione elettrica e soluzioni per il montaggio per impianti fotovoltaici. Ma qual è l'innovazione portata da Hiop?

"Sia nel caso in cui parlassimo di grandi aziende - ha detto ad askanews il Ceo e co-founder di Hiop Giacomo Barone - sia per le piccole e medie imprese in diversi contesti industriali, portare il dato da dove è a dove serve è una sfida importante che serve per essere veloci e efficaci e adottare quelle strategie o utilizzare quei tasselli che formano il macrocosmo di processi, persone e servizi che costituiscono un'azienda. In questo contesto, la nostra tecnologia permette di organizzare e "traghettare" i dati, in modo tale da fornire un contributo concreto e decisivo alle imprese".

Con una rete di 19 società, il Gruppo Eredi Maggi gestisce progetti complessi che spaziano dai grandi impianti industriali ai parchi fotovoltaici. Per il Gruppo, da sempre attento all'innovazione, la fruibilità delle informazioni aziendali rappresenta un obiettivo significativo per la crescita e l'efficienza operativa. Con la tecnologia Hiop, Contact Italia è riuscita in poco meno di un anno ad unificare e automatizzare interamente i flussi dati che alimentano un avanzato sistema di business intelligence a supporto del controllo di gestione e dei processi decisionali.

"Una grande sfida che abbiamo riscontrato in questo settore - ha aggiunto Paolo Erba, Co-Founder e Customer Success and Operations manager in Hiop - è relativa alla tempistica di reazione: dal momento in cui un decision maker di un'azienda manifatturiera si pone una domanda rilevante per il business, al momento in cui riceve una risposta possono passare, infatti, settimane o, addirittura, mesi; tra i quesiti più rilevanti in questo caso: quali sono gli articoli, le referenze - tra le migliaia presenti in portafoglio - che mi portano una maggiore marginalità o come dovrei rivedere il mio budget a fronte di un aumento dei dazi?

Le aziende in realtà hanno già in pancia tutti i dati necessari per rispondere a queste domande. Il problema è dovuto al fatto che l'intero processo funzionale a ottenere una risposta implica estrazioni, esportazioni da richiedere, elaborazioni in Excel che richiedono ore e giorni con errori umani sempre dietro l'angolo. Nel frattempo, però, il mondo cambia e quindi quella fotografia statica non è più valida. Con le tecnologie Hiop e in particolare nel caso di applicato di Contact Italia, questo processo è stato completamente automatizzato e questi lunghi tempi sono stati completamente azzerati".

Grazie ai risultati ottenuti in meno di 12 mesi, il Gruppo Eredi Maggi ha recentemente adottato la soluzione anche per Secsun, azienda fornitrice di quadri elettrici e pannelli fotovoltaici di energia elettrica. L'infrastruttura è stata infatti progettata da Hiop per essere replicabile, garantendo alle società del Gruppo uniformità e facilità di estensione del sistema a nuovi progetti di integrazione dati e data science.