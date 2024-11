Milano, 27 nov. (askanews) - "Noi aderiremo al cessate il fuoco tanto quanto lo farà il nemico. Se non lo fanno loro, non lo faremo neanche noi": a parlare è Mahmoud Qomati, vice capo del consiglio politico di Hezbollah, riguardo al cessate il fuoco tra il gruppo militante sostenuto dall'Iran e da Israele. Qomati ha fatto queste osservazioni durante un tour mediatico nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, il giorno in cui è entrata in vigore la tregua con Israele.