Harris: "Non siamo solo noi contro Trump, ma il futuro contro il passato"

Milwaukee (Wisconsin), 21 ago. (askanews) - Non solo Harris contro Trump, ma il futuro contro il passato. Con questa metafora ideale Kamala Harris ha acceso l'entusiasmo della folla accorsa ad ascoltarla a Milwaukee, in Wisconsin, la stessa città che ha ospitato la convention repubblicana circa un mese fa. "Non si tratta solo di noi contro Donald Trump. Si tratta di due visioni molto diverse per la nostra nazione. Una - la nostra - incentrata sul futuro, l'altra - incentrata sul passato. E il Wisconsin lotta per il futuro. Noi lottiamo per il futuro". Harris ha insistito: "Pensate a quello che sappiamo di lui e a quello che ci ha detto. Ha persino invocato, lo cito tra virgolette, 'la fine della Costituzione degli Stati Uniti'. Quindi bisogna essere molto chiari, qualcuno che intende porre fine alla Costituzione degli Stati Uniti non dovrebbe mai più avere l'opportunità di stare dietro al sigillo del presidente degli Stati Uniti".