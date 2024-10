Harris attacca Trump per la minaccia militare al "nemico interno"

Milano, 15 ott. (askanews) - La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alla presidenza Kamala Harris mette in guardia gli elettori americani contro un secondo mandato di Trump, citando le sue minacce di usare l'esercito degli Stati Uniti contro "il nemico interno", compresi gli esponenti della sinistra. "Credo fermamente che un secondo mandato di Trump rappresenterebbe un rischio enorme per l'America e sarebbe pericoloso", ha affermato Harris durante un comizio elettorale a Erie, Pennsylvania, uno stato cruciale per vincere le elezioni presidenziali.