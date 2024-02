Hamilton in Ferrari, i romani: bel colpo. Attendiamo sfida con Leclerc

Roma, 2 feb. (askanews) - A Roma tiene banco la notizia del passaggio dalla Mercedes alla Ferrari del sette volte campione del mondo di Formula Uno, Lewis Hamilton al termine della prossima stagione.

Vicino al negozio della rossa, in centro, si commenta l'annuncio con entusiasmo misto a stupore: "Per me è una sorpresa, non me lo aspettavo, ha già 40 anni, quindi non me lo aspettavo, ma è una bella sorpresa, sette volte campione! Secondo me è un colpo enorme anche per far crescere la Scuderia, uno con un'esperienza così può far crescere tantissimo anche la Ferrari".

"La trovo un'operazione di marketing ma sono curioso di vedere lo scontro tra Leclerc e Hamilton, quando arriverà in Ferrari. Potrebbero avere il progetto di progettare una macchina super dal 2025, e pensano che con due piloti come Hamilton e Leclerc potrebbero fare la differenza nel campionato".

Un po' scettico un turista inglese: "Penso che sia un po' esagerato considerando che Hamilton è stato con la stessa squadra per così tanto tempo. E anche le recenti prestazioni della Ferrari sono un po' altalenanti. E credo che tutti sappiano che Hamilton è alla ricerca del suo campionato migliore prima di ritirarsi dalla Formula Uno, quindi non lo so... Strano. Penso che ovviamente veda il potenziale della Ferrari, buona fortuna a lui".

Hamilton è alla ricerca di un ottavo titolo da record che lo porterebbe a superare Michael Schumacher, con sette titoli di cui cinque in successione con la Ferrari dal 2000 al 2004.