Hair Beauty, con Vallìa l'abito su misura per la propria testa

Roma, 27 mar. (askanews) -"Nell'era post covid ci ritroviamo in un mondo completamente diverso ed in un mercato in continua evoluzione Sono cambiate le abitudini, le esigenze, le aspettative delle persone".

Lo spiega Daniele Valiani, presentando "Vallìa", realtà che supera il concetto classico del parrucchiere come specialisti nella rigenerazione su misura dei tuoi capelli e che si vuole posizionare nel settore come un punto di riferimento nel luxury service.

"Offrendo alla clientela che si rivolge a noi una vera e propria experience. La donna è quindi messa al centro di una consulenza che ci serve per creare letteralmente addosso forma e colore come un vero e proprio abito su misura cucendo tutto sulle sue esigenze ed intorno ai suoi desideri - prosegue Valliani -. La nostra idea di lusso quindi è dedicare tutto il tempo necessario alla realizzazione di un desiderio e alla creazione di una bellezza che diventa quindi oggettiva e riconosciuta ,capace di creare una risonanza anche fuori dal salone. Per noi il vero lusso è dunque donare felicità di chi si rivolge a noi".