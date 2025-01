Haiki+ la società di economia circolare debutta in Borsa

Milano, 10 gen. (askanews) - Il suono della campanella saluta il debutto in Borsa di Haiki+, società della famiglia Colucci dedicata all'economia circolare e alla gestione dei rifiuti. La quotazione del 55% del capitale di Haiki+, che in giapponese significa rifiuto, è avvenuta attraverso una scissione parziale da Innovatec dedicata al business delle energie rinnovabili: per ogni azione Innovatec è stata assegnata una azione Haiki+. Il mercato si è così riposizionato sui due business premiando Haiki+ e il valore dei due titoli sommati è risultato in linea con la chiusura di Innovatec pre-scissione pari a 1,2 euro.

"Siamo numero uno in Italia nel trattamento delle batterie tradizionali e adesso anche nelle batterie al litio. Siamo tra i primi tre nel mondo della gestione del materiale elettronico e soprattutto siamo i primi oggi a sperimentare quella che si chiama il land mining, cioè la riapertura delle vecchie discariche per estrarre materiale di valore che è stato accumulato negli anni e che invece oggi può essere, con le nuove tecnologie, riutilizzato. Quindi una traiettoria di assoluto interesse, di assoluto sviluppo. E siamo convinti che la quotazione di oggi ci permetterà di misurare il successo di una corretta strategia di impresa", ha detto il presidente di Haiki+, Elio Catania.

Haiki+ conta circa 400 addetti, gestisce 21 impianti in grado di trattare fino a 600mila tonnellate l'anno di rifiuti e un impianto di riciclo delle batterie al litio in Abruzzo. La società ha chiuso il 2024 con ricavi preliminari pari a circa 200 milioni di euro (+22%) e un Ebitda di circa 30 milioni con un margine del 15%. Al 2027 punta a un aumento dei ricavi del 50% e a un raddoppio dell'Ebitda con un margine del 19%. Del Cda fanno parte i figli del fondatore Pietro Colucci: Nicola vice presidente e Camilla, mentre gli Ad sono Flavio Raimondo e Claudio De Persio.