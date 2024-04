Guterres: turbato da notizie uso IA per identificare obiettivi a Gaza

Nazioni Unite (New York), 5 apr. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso grave preoccupazione per le notizie secondo cui Israele starebbe usando l'intelligenza artificiale per identificare gli obiettivi a Gaza.

Guterres si è detto "profondamente turbato dalle notizie secondo cui la campagna di bombardamenti dell'esercito israeliano include l'intelligenza artificiale come strumento per l'identificazione degli obiettivi, in particolare nelle aree residenziali densamente popolate, con un conseguente alto livello di vittime civili. Nessuna parte delle decisioni di vita e di morte che hanno un impatto su intere famiglie dovrebbe essere delegata al freddo calcolo degli algoritmi", ha aggiunto.