Gualtieri: sabato a Roma bellissima festa per l'Europa dei cittadini

Roma, 13 mar. (askanews) - "Insieme a tanti altri sindaci, che ringrazio, abbiamo voluto raccogliere il bellissimo appello lanciato da Michele Serra sulla necessità e sull'urgenza di una grande manifestazione per l'Europa, per i suoi valori, i suoi principi, sarà una bellissima manifestazione popolare, democratica, europeista, per un'idea di un'Europa dei cittadini, penso che tanti sindaci saranno lì con la fascia per esprimere l'identità comune europea che è dentro la nostra civiltà. Sarà una straordinaria e bellissima festa". Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si terrà sabato a Roma "una piazza per l'Europa" insieme al promotore, Michele Serra, presso la sede della Stampa estera.