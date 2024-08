Gruppo Mascio, infrastrutture e grandi opere sicure e sostenibili

Mornico al Serio, 1 ago. (askanews) - Un Gruppo solido, punto di riferimento nazionale: è il Gruppo Mascio, con sede a Mornico al Serio e a Calcinate, in provincia di Bergamo, e a Predosa, in provincia di Alessandria. L'azienda registra performance eccellenti ininterrotte da oltre cinque anni e vanta quattro brand; due realtà operative Moviter e Traspoter specializzate nella movimentazione terra, calcestruzzi, materiali e nel trasporto conto terzi nell'ambito dell'edilizia civile e nelle grandi opere, e due società di servizio: Mascio Holding e Mascio Service, quest'ultima officina all'avanguardia. A parlare sono i numeri e i fatti: un fatturato passato dagli 8,6 milioni registrati nel 2019 ai 35 milioni di euro registrati nel 2023. Cresciuti anche i dipendenti e il parco macchine. I dipendenti ad oggi sono 238, di cui 193 autisti e tra questi 3 donne. I mezzi sono 370, che diventeranno 402 entro settembre. Abbiamo parlato con Stefano Mascio, Direttore Generale del Gruppo Mascio:

"La crescita del Gruppo Mascio si basa sull'affidabilità, il nostro successo avviene anche perché noi siamo dinamici. Continuiamo ad investire in base alle esigenze di mercato, i nostri clienti si affidano a noi in quanto il nostro 95% delle commesse vengono consegnate in anticipo. Garantiamo affidabilità, sicurezza, la nostra dinamicità ed anche perché non guardiamo solo al trasporto. I nostri committenti possono avere un servizio sul trasporto che sia completo".

Affidabilità è una delle quattro parole d'ordine del Gruppo Mascio, insieme a sicurezza, innovazione e sostenibilità, grazie all'utilizzo di automezzi di ultima generazione. Ha così aggiunto Stefano Mascio, Direttore Generale del Gruppo Mascio:

"Molti committenti nostri storici, tra l'altro anche multinazionali, ci considerano come partner, questo per noi è molto importante anche per la nostra crescita, quindi studiamo insieme a loro nuovi progetti che guardano al futuro".

Mascio Service offre servizi di officina meccanica che garantiscono la massima sicurezza. Infine ha parlato Daniele Mascio, Direttore Operativo di Mascio Service:

"Per il Gruppo Mascio la sicurezza è importante ed è per questo che abbiamo investito in attrezzatura all'avanguardia che ci permette di controllare preventivamente gli autoveicoli. Questa attrezzatura ci permette di controllare l'efficienza frenante e la "prova giochi", ossia l'affidabilità del mezzo su strada".

Dopo 25 anni di storia, festeggiati nel 2023, sono ancora tanti gli obiettivi che la famiglia Mascio vuole raggiungere, segno di una visione lungimirante che ha contraddistinto tutto l'operato sino ad oggi.