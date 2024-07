Gruppo Fincantieri, inaugurato lo stabilimento di POWER4FUTURE

Frosinone, 16 lug. (askanews) - È stato inaugurato quest'oggi a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, lo stabilimento produttivo di POWER4FUTURE, la joint venture costituita da Fincantieri SI, controllata di Fincantieri, leader nell'ambito dell'integrazione di sistemi di propulsione elettrica e di impianti elettromeccanici complessi nel segmento marino e terrestre, e Faist Electronics, controllata di Faist Group specializzata nello sviluppo e fornitura di sistemi completi di accumulo di energia elettrica inclusi dispositivi elettronici di controllo e di potenza.

Fabio Patti, Amministratore Delegato di POWER4FUTURE ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Con l'inaugurazione dello stabilimento produttivo di POWER4FUTURE avremo un nuovo campione che sarà in grado di produrre batterie agli ioni di litio in Italia con dei sistemi all'avanguardia. Il nostro obiettivo è diventare leader di mercato, abbiamo già presentato i primi prodotti in ambito marino ed abbiamo già raccolto grandi consensi dagli operatori di settore e dagli armatori. Siamo tutti molto orgogliosi di quanto realizzato finora".

Produrre interamente sul territorio nazionale moduli, pacchi batterie e sistemi di "energy storage" (ESS) agli ioni di litio direttamente dal centro del Paese. Questa è la mission di POWER4FUTURE che certifica l'attenzione rivolta da Fincantieri verso la transizione green attraverso un progetto concreto ed innovativo.

A margine dell'inaugurazione l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha dichiarato: "Fincantieri è il più grande produttore al mondo di navi complesse, ha una storia di integrazione verticale su tutte le componenti più importanti della nave. Ad oggi, la nave va ripensata sui sistemi di produzione e, la sfida più grande, è la decarbonizzazione. Oggi gettiamo le basi per creare un nuovo sistema di produzione elettrico della nave. Questo progetto avrà delle implicazioni molto importanti sull'attività di Fincantieri ed, in generale, sull'elettrificazione del Paese".

Le batterie agli ioni di litio prodotte dallo stabilimento di POWER4FUTURE saranno utilizzate soprattutto per applicazioni marine, di difesa e stazionarie, sancendo un importante passo in avanti verso la transizione energetica in un settore strategico per il sistema Paese.