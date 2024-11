Gros-Pietro: impegno per la cultura base delle nostre attività

Torino, 21 nov. (askanews) - "Io credo che chi entra oggi in Intesa Sanpaolo può usufruire anche di questo grande apporto che è il nostro impegno nella cultura. Ma questo è solo una parte di ciò che Intesa Sanpaolo crede di dover fare per l'insieme delle persone che ci circondano, quelle che lavorano con noi, certo, ma anche quelle con cui noi siamo in relazione all'esterno, a partire dai nostri clienti e dalle comunità dei territori nei quali noi operiamo. È un modo di essere, un modo di gestire un'impresa, soprattutto un'impresa finanziaria, innovativo che credo dovrà essere la base per tutte le attività nel futuro". Lo ha detto, a proposito dell'impegno del gruppo bancario nel sostegno alla cultura, il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, a margine dell'inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Egizio di Torino che festeggia il proprio bicentenario.