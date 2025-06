Groenlandia, Germania invierà pattugliatori nelle acque dell'Artico

Roma, 30 giu. (askanews) - Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato che Berlino invierà navi per pattugliare le acque artiche, citando la minaccia di un rafforzamento militare russo nella regione. "Già quest'anno, la Germania mostrerà la sua presenza nel Nord Atlantico e nell'Artico", ha dichiarato Pistorius in una conferenza stampa in Danimarca.

"La Germania ha assunto il ruolo guida per il Mar Baltico. Sono grato alla Danimarca per il suo supporto con i dati, e sono grato anche per il fatto che stiate spingendo affinché la protezione delle infrastrutture sottomarine critiche nel Mar Baltico diventi un tema di più stretta cooperazione tra UE e NATO".

"Le minacce marittime stanno aumentando, questo è certo. Per citarne solo alcune, la Russia sta militarizzando l'Artico e stiamo assistendo a una crescente attività dei sottomarini russi che operano in quell'area."

"Già quest'anno, la Germania mostrerà la sua presenza nell'Atlantico settentrionale e nell'Artico. Questo dispiegamento nazionale si chiamerà 'Atlantic Bear'. Una delle nostre navi di supporto, la 'Berlin', partirà dall'Islanda per la Groenlandia e poi proseguirà per il Canada. Lungo la rotta, effettueremo esercitazioni con i nostri alleati nella regione e abbiamo pianificato il primo scalo di una nave della marina tedesca a Nuuk, in Groenlandia".