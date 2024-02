Greenpeace organizza una falsa festa per i profitti di Shell

Londra, 1 feb. (askanews) - Falsa festa per Shell a Londra: militanti di Greenpeace mascherati da membri del Consiglio d'amministrazione della compagnia petrolifera l'hanno organizzata davanti a un cartello in fiamme con la scritta YOUR FUTURE, davanti alla sede della società che ha pubblicato i suoi risultati 2023.

Shell ha annunciato un profitto al netto delle tasse di 19,4 miliardi di dollari; erano 42,3 miliardi nel 2022, quando i prezzi dei carburanti salirono alle stelle dopo l'invasione russa dell'Ucraina e le sanzioni imposte a Mosca.