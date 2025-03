Green Design, Parenzan: ecosistema per illuminazione sostenibile

Roma, 20 mar. - Nel corso dell'evento "Green Design: tra efficienza ed estetica" di GBC Italia, Guido Parenzan, Partner presso Creative Cables, ha illustrato un ecosistema di componenti per l'illuminazione sostenibile, sviluppato per promuovere il design responsabile:

"Ho raccontato di un esempio pratico: un sistema di componenti che abbiamo sviluppato di recente per consentire ai nostri clienti di creare lampade a batteria in modo flessibile e sostenibile. La nostra azienda è nata producendo componenti per l'illuminazione e serve artigiani e appassionati del fai-da-te, che spesso faticavano a trovare moduli adatti a un design sostenibile. Molti di loro realizzano paralumi in stampa 3D con materiali riciclati, quindi un modulo incollato e importato dalla Cina non era in linea con questa filosofia. Per questo, abbiamo creato un ecosistema di componenti: schede elettroniche, batterie sostituibili e lampadine di varie forme, con la possibilità di utilizzarle con o senza paralume, dando massima libertà creativa. Il tutto con materiali made in Italy e assemblaggio locale, sempre con un forte focus sulla sostenibilità".