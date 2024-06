Grazie di Curtatone, a Ferragosto oltre 100 artisti madonnari

Mantova, 5 giu. (askanews) - Ogni anno il 14 e 15 agosto nel borgo di Grazie di Curtatone, in provincia di Mantova oltre 100 artisti madonnari realizzano con i loro gessetti opere di ispirazione sacra sul sagrato del Santuario della Beata Vergine delle Grazie in quello che viene riconosciuto come il più importante evento internazionale dedicato all'arte madonnara.

La 50esima edizione dell'evento sarà eccezionalmente dedicata alla Divina Commedia. Un progetto sviluppato anche grazie alla collaborazione con la Società DanteAlighieri per legare idealmente il percorso dei pellegrini che ogni anno arrivano a Grazie a quello intrapreso da Dante tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Saranno 135, di cui circa 40 provenienti dall'estero, gli artisti che lavoreranno dal mattino del 14 al tramonto del 15 agosto sull'asfalto del sagrato del Santuario. Tutto questo nei giorni dell'Antichissima Fiera delle Grazie che ogni anno richiama più di 100mila visitatori e che rappresenta un particolare connubio fra sacro e profano.