Grave incendio nella notte a Parigi, fiamme ora sotto controllo

Parigi, 27 GEN. (ASKANEWS) - Un grave incendio è divampato nella notte nel municipio del 12° arrondissement di Parigi. I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 3:20 in seguito all'allarme per delle fiamme sul tetto. In cima all'edificio, l'incendio ha avvolto il campanile e la sua guglia, alti più di 35 metri, un tempo a rischio crollo, secondo le immagini diffuse sui social network. Ma le fiamme ora sono sotto controllo, hanno detto i vigili del fuoco al quotidiano Le Figaro.

"L'incendio è stato domato questa mattina alle 6", ha dichiarato Eric Brocardi, portavoce dei vigili del fuoco, aggiungendo che 160 pompieri sono stati inviati sul posto. Giunto sulla scena questa mattina, il prefetto di polizia Laurent Nunez ha anche dichiarato che è stata schierata una "forza significativa" di vigili del fuoco, con "circa sessanta" autopompe.

Costruito nel 1876, il municipio del 12° arrondissement è un edificio che presenta stili di diverse epoche consecutive, ispirati all'architettura rinascimentale, di Luigi XIII e di Luigi XIV.