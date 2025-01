Grandine e auto: Car Work Academy forma i nuovi professionisti

Roma, 21 gen. (askanews) - I danni provocati dalla grandine impattano negativamente sul valore delle auto. Nico Castaldi ci parla di questo fenomeno in continuo aumento. Tra i fenomeni meteo estremi, causati dai cambiamenti climatici, sono sempre più frequenti le grandinate di grandi dimensioni. Negli ultimi anni sono aumentate in modo esponenziale, provocando spesso danni ingenti soprattutto alle vetture. Bastano pochi minuti di maltempo per ritrovarsi con la carrozzeria devastata da bolli e ammaccature.

"È vero, - afferma Nico Castaldi, amministratore di Car Work - soprattutto negli ultimi due anni il numero delle auto colpite da grandine si aggira intorno al milione in Europa, ma il problema non è circoscritto solo a quel territorio ma a tutto il globo. Il nostro team, per l'appunto, è appena rientrato dagli Stati Uniti: quando si tratta di gestire queste problematiche, per noi non esistono limiti geografici".

I danni da grandine rappresentano quindi un incubo per molti automobilisti. La buona notizia è che oggi si possono riparare con tecniche più efficaci di quelle della carrozzeria tradizionale e soprattutto in tempi molto più veloci. "Il nostro lavoro prevede una riparazione tecnica a freddo; nel passato si doveva utilizzare la stuccatura e la verniciatura, e ciò comportava una perdita di valore dell'auto, ma grazie al nostro metodo non si va a toccare la vernice e di conseguenza il valore della macchina resta immutato" prosegue Castaldi. La riparazione dai danni della grandine è quindi di grande utilità sociale, ma può diventare allo stesso tempo anche una buona opportunità professionale.

"Per svolgere questa professione occorre grande competenza, ecco perché abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza quarantennale fondando l'Accademia più competente d'Italia, la Car Work Academy, che andrà a formare professionisti in grado di riparare danni da grandine in tutto il mondo" afferma l'amministratore di Car Work.

Frequentare quindi la Car Work Academy per levabolli professionisti può fare la differenza. "La Car Work Academy prevede una parte teoria dove andremo ad elencare tutti i principi fondamentali della tecnica e poi una parte pratica che andrà a sviluppare le competenze necessarie per svolgere questa professione. L'Academy, inoltre, non si limita solo a fornire le competenze ma anche ad "inserire" nel campo professionale, attraverso il nostro network, per riparare le auto danneggiate dalla grandine in tutto il mondo. Questa si rivela una grande opportunità professionale perché questi fenomeni sono fortemente localizzati e dunque c'è una richiesta sempre più alta di professionisti in questo campo" conclude Nico Castaldi.