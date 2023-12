Grandi nevicate, feste: la Val Mastallone rivive nei film di famiglia

Fobello (Vc), 5 dic. (askanews) - Grandi nevicate come non se ne vedono più, feste di paese, tradizioni laiche e religiose: la storia di una valle, la Val Mastallone, vicino alla Valsesia, in Piemonte, rivive nei filmati amatoriali su pellicola raccolti dall'archivio Superottimisti, archivio regionale di film di famiglia, per una iniziativa realizzata con il sostegno del Comune di Fobello, meno di 200 abitanti ma tanto passato di ricordare, all'interno del progetto FO-BELLO - la tradizione dell'innovazione (Bando Borghi del PNRR).

Giulio Pedretti, presidente dell'Archivio Superottimisti: "La raccolta ha avuto incredibili risultati sono stati trovati, salvati e digitalizzati oltre 40 ore di filmati amatoriali in pellicola che raccontano i cambiamenti storici e sociali di questa valle di montagna, dagli anni '30 fino agli anni '90".

Un evento l'8 dicembre (alle ore 16.00 presso il teatro di Fobello) presenterà i filmati, qui in anteprima, sonorizzati da due musicisti della Valle (Giulio Fradegrada e Andrea Antonietti), le immagini saranno poi proiettate sulle case del borgo.

Fobello è anche il Paese nativo di Vincenzo Lancia, pilota e fondatore dell'omonima casa automobilistica, a cui verrà dedicato un progetto ambizioso.

"L'archivio a partire dall'anno prossimo inizierà a raccogliere materiali legati al mondo Lancia e lancisti, sia a livello nazionale che internazionale", spiega Pedretti.

Un museo raccoglierà tutto il lavoro.