Gramellini al via su La7: neanche sotto tortura parlerò contro la Rai

Roma, 21 set. (askanews) - "Neanche sotto tortura riuscirò mai a dire una parola contro la Rai, ho lavorato benissimo in Rai, la mia è stata una scelta professionale, che non si può neanche definire sorprendente, io lavoro con grande gioia al Corriere della Sera, La7 appartiene allo stesso gruppo di fatto, il mio è stato un trasloco molto limitato. Io sono un fan di questo signore da una vita, lui sa quante volte gli ho detto 'mi piacerebbe lavorare con te', quindi non ci vedo nessuna polemica": così il giornalista e scrittore Massimo Gramellini durante la conferenza stampa di presentazione a Roma del nuovo programma su La7 "In altre parole", al via da sabato 23 settembre dalle 20.35 alle 23.15, e la domenica sera dalle 20.35 alle 21.15.

"Ho cambiato città, perché il programma precedente lo facevo a Milano, questo è un cambiamento importante", ha aggiunto.

"Dal mio piccolissimo punto di vista: il nostro obiettivo è fare un programma in cui riconoscerci ed essere contenti di quello che facciamo, poi i risultati io spero che arriveranno, o mi cacceranno", ha ironizzato, mentre aveva accanto il direttore di La7 Andrea Salerno.