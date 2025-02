Governo, Urso: aggressioni da chi non vuole che Italia cambi

Roma, 1 feb. (askanews) - "Questi sono stati due anni di governo, due anni estremamente positivi per l'Italia che è tornata protagonista nel mondo, un esempio e un modello in Europa che ha permesso a Giorgio Meloni di diventare protagonista a livello internazionale". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, arrivando alla direzione nazionale di FdI.

"In questo contesto, ovviamente i cittadini lo capiscono meglio di chiunque altro, dobbiamo subìre - ha aggiunto - l'aggressione di chi non vuole che l'Italia cambi".

C'è "un governo finalmente stabile, che ha ridato dignità e forza al nostro paese, e è che è diventata la calamita d'Europa, anche nel rapporto con gli Stati Uniti. Poi c'è qualcheduno che non si rassegna a che l'Italia vada bene", ha concluso.