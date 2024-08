Governo, Tajani: FI leale, governo può dormire sonni tranquilli

Rimini, 22 ago. (askanews) - "Avere delle idee e discutere non significa essere contro, né essere ai ferri corti, né fare polemiche. Ognuno ha le sue idee, noi abbiamo la nostra identità, non rinunciamo alla nostra identità, non rinunceremo mai alla nostra identità. Siamo parte di una coalizione, siamo leali". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Meeting di Rimini.

"Io ho tanti difetti - ha aggiunto - ma certamente la lealtà è uno dei pochissimi pregi che ho. Sono sempre stato leale al centrodestra, dal 1994 ad oggi. Da questo punto di vista il Governo può dormire sonni tranquilli per quanto riguarda Forza Italia. Siamo parte integrante del centro-destra - ha concluso - ma vogliamo allargare i confini del centro-destra per far avere più voti al centro-destra".