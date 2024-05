Governo, innovazione e sostenibilità: appello presidente Angi

Roma, 7 mag. (askanews) - "Innovazione sostenibilità sono alla base della mission dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. In questo momento il nostro appello va al Governo Meloni e a tutti gli importanti esponenti delle istituzioni all'interno del G7 ambiente e a quello che vedrà gli opinion leader impegnati in Puglia nei prossimi giorni. E' un momento fondamentale per far sì che le nuove tecnologie e gli investimenti siano a sostegno delle imprese e dei giovani innovatori. Importante su questo la nostra testimonianza col nostro manifesto che abbiamo presentato alle istituzioni, con l'obiettivo di costruire un percorso che possa mettere al centro i giovani talenti e valorizzare, anche nel contesto internazionale, questi momenti di confronto che saranno fondamentali, considerando sia l'importante voto che ci sarà l'8 e il 9 giugno per l'elezione del nuovo Parlamento Europeo, ma soprattutto per le sfide che devono guardare il green deal europeo e questa transizione ecologica e digitale che deve essere alla base per lo sviluppo e il rilancio economico e sociale dell'Italia. Questo è il nostro appello come giovani innovatori alle istituzioni italiane ed europee, ma soprattutto agli importanti esponenti delle istituzioni governative internazionali che si incontreranno al G7 con l'obiettivo di costruire questo percorso valoriale insieme per le future generazioni". Così il Presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri (già ForbesU30).