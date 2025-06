Golino vince ai Nastri, vola a New York e pensa a un film sull'amore

Roma, 3 giu. (askanews) - A Napoli ha appena vinto altri tre premi per il suo capolavoro "L'arte della gioia" e ora Valeria Golino è in partenza per New York perché il Tribeca Film Festival l'ha scelta come giurata. Nella serata di premiazione dei Nastri Grandi Serie ha ricevuto il Nastro d'argento per la "Miglior serie drama" e due riconoscimenti sono andati ai suoi attori, Tecla Insolia, miglior protagonista, e Jasmine Trinca e Guido Caprino, migliori non protagonisti.

E' stato un anno cinematografico eccezionale per Golino: ha tradotto in sei episodi, usciti anche al cinema, il capolavoro di Goliarda Sapienza, e attualmente è nelle con "Fuori" di Mario Martone, in cui interpreta proprio la scrittrice. "Sono legata a lei, sono legata da un filo invisibile, che per adesso mi ha portato sempre bene" ha spiegato Valeria.

Mentre si vocifera di una seconda stagione de "L'arte della gioia", Valeria Golino ha già dichiarato che in ogni caso non sarà lei a dirigerla. "Vorrei anche vivere un po'. Vorrei prendermi un po' di tempo, forse fare un film, una cosa più piccola. E quindi questo, però è chiaro che questo è il mio bebè e quindi sarei presente ma non lo dirigerei" ha detto.

Golino ha alcuni progetti come interprete e sa già che il suo prossimo film da regista avrà come tema l'amore. "Una storia d'amore, e le storie d'amore per essere raccontate devono essere piene di problemi, perché sennò non ne vale la pena. Non c'è il dramma. Se non c'è il dramma" ha ironizzato Golino.