Gol di Messi in finale Champions a Roma diventa opera d'arte (virale)

Roma, 22 mag. (askanews) - Il gol scelto dal più grande calciatore di tutti i tempi, Leo Messi, e trasformato da Refik Anadol in un'opera d'arte senza precedenti, ha ora un nome e una storia.

Roma, 27 maggio 2009: quel gol segnò virtualmente la finale di UEFA Champions League a favore dell'FC Barcelona, coronando una delle stagioni più straordinarie del calcio moderno: quella dello storico triplete 2008/09 conquistato dal club. La scelta di Messi - una decisione senza precedenti - riflette un mix di gesto tecnico, significato emotivo e contestuale. Ha segnato l'apice del suo percorso personale e professionale, in uno degli anni più significativi della sua carriera in termini di prestazioni e risultati: "Ho segnato molti gol che avrebbero potuto essere ancora più belli e preziosi, anche per la loro importanza, ma il colpo di testa nella finale di Champions League contro il Manchester United è sempre stato il mio preferito. Sapevo già quanto fosse speciale il lavoro di Refik Anadol e, dopo aver avuto la possibilità di incontrarci a Miami, sarà emozionante vedere come riuscirà a trasformare un gol, un momento di sport, in un'opera d'arte unica, come quelle che lui crea", ha dichiarato Leo Messi.

Dal lancio della campagna appena dieci giorni fa, il video dell'annuncio condiviso dall'Inter Miami CF Foundation (IMCFF) - e narrato da Morgan Freeman - ha superato le 50 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo solo su Instagram, con una portata globale ancora più ampia su altre piattaforme. I social media erano pieni di speculazioni e sondaggi sui principali mezzi di informazione che si chiedevano: quale gol avrebbe scelto Messi? Il suo secondo gol nella finale di Coppa del Mondo contro la Francia? L'indimenticabile gol della vittoria al 92esimo minuto al Bernabéu? Lo slalom solitario "alla Maradona" contro il Getafe? Il gol in finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao?

La scelta ha toccato i tifosi di tutto il mondo. Un gol raro nel repertorio di Messi: un cross preciso di Xavi Hernàndez, un colpo di testa a oltre 2,70 metri di altezza, perdendo una scarpa a mezz'aria e una delle immagini più belle della sua carriera: sospeso in aria mentre la palla supera Edwin Van der Sar e va a gonfiare la rete del Manchester United. Un gol diventa arte Ora, questo momento storico, parte di "A Goal in Life" - progetto interamente spinto da obiettivi benefici e guidato dalla Fondazione Inter Miami CF - segnerà un'intersezione mai vista prima tra sport e arte e si trasformerà in un'opera unica nel suo genere, che solo una persona al mondo possederà.

Refik Anadol, l'artista contemporaneo rivoluzionario e pioniere noto per aver ridefinito i confini dell'arte basata sui dati, sta utilizzando milioni di punti dati, angolazioni e sequenze di quel gol per creare un capolavoro senza precedenti. La Uefa, con un gesto generoso, ha concesso i diritti delle immagini di quel gol alla Fondazione Inter Miami CF per consentire la creazione e la condivisione di questo progetto con il mondo. Per rendere l'opera ancora più significativa, Refik Anadol ha incontrato Leo Messi di persona per una conversazione intensa e intima davanti a diverse telecamere, mentre Messi rivisitava quel gol indimenticabile. Il materiale audiovisivo esclusivo, mai pubblicato prima, aggiungerà non solo ricchezza visiva, ma anche profondità emotiva e spirituale all'opera d'arte.

Come afferma Anadol: "Il gol di Leo Messi è più di un momento decisivo nello sport: è una complessa espressione dell'intenzione umana, della memoria e del movimento. Integrando tecnologie di biosensori e sistemi di intelligenza artificiale avanzati, addestrati sui dati di quell'evento unico, stiamo esplorando una nuova frontiera nell'arte dell'intelligenza artificiale, in cui i dati diventano emozione e la memoria diventa forma. Questo progetto riflette il nostro impegno più ampio nel rendere accessibili gli strumenti più avanzati dell'intelligenza artificiale e nel trasformare l'arte in impatto diretto, con tutto il ricavato destinato a sostenere l'equità educativa e le opportunità per i bambini e le comunità bisognose".